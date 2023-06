مباحثات حول عودة الشركات الجزائرية للعمل في قطاع النفط الليبي

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد امحمد عون رفقة محافظ ليبيا لدى منظمة “أوبك” مصطفى عبدالله بن عيسى، اجتماعاً مع وزير الطاقة والمعادن الجزائري محمد عرقاب والوفد المرافق له والذي ضم رئيس ومدير عام “سوناطراك” ومحافظ الجمهورية الجزائرية لدى منظمة “أوبك”، ومدير عام شركة “اقوستا” لتكرير النفط.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء النفط للدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك” ومجموعة تحالف “أوبك+” الي عُقِد في العاصمة النمساوية فيينا.

وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة النفط الليبية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال النفط والغاز، وكان على رأسها عودة شركة “سوناطراك” الجزائرية للنفط وغيرها من الشركات الأخرى للعمل في ليبيا.

وعرض وزير النفط والغاز آفاق تطوير قطاع النفط والغاز فى ليبيا، وبرامج الاستكشاف في المرحلة القادمة، وحث الجانب الجزائري على العودة السريعة لليبيا واستكمال الأعمال التستكشافية وتطوير اكتشافهم للنفط، والمشاركة والمساهمة فى المرحلة القادمة.

بدوره أكد وزير النفط والمعادن الجزائري رغبة الجزائر الجادة للمساهمة والاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، والعودة لاستكمال الأنشطة في القطع الاستكشافية التي تحصلوا عليها في جولة الاستكشاف السابقة وفق تعلميات رئيس الجمهورية الجزائرية.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى التعاون بين البلدين في الصناعة النفطية الواعدة، وهي النفط الصخري، حيث يزخر البلدان بمخزون هائل من النفط والغاز الصخري الذي يحتاج إلى تقنية متطورة ومختلفة عن تلك المستخدمة في إنتاج النفط والغاز بالطرق التقليدية المعروفة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف الجهود للتواصل والتعاون المشترك بين البلدين، وكبداية لهذا، سيقوم في الأسابيع القادمة وفد من الجزائر بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط بليبيا لتسيهل عودة مدير فرع “سوناطراك” لليبيا وذلك لمتابعة سير تطور العمليات النفطية بليبيا ووضع جدول زمني لعودة نشاط شركة “سوناطراك” بأسرع وقت.

يُذكر أن “سوناطراك ” الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار، إنّ الشركة تستعد لاستئناف مشاريعها المتوقفة في ليبيا.

وأوضح حكار أنّ الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة وتأمين وسلامة العاملين والمعدات.

وتابع حكار أنّهم قاموا باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا ولن يتركوا هذه الاستكشافات دون تطوير.

و”سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر، وهي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

