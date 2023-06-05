المدير الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي يستلم مهامه

بنغازي 04 يونيو 2023 (وال)- استلم المدير الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي منير المغربي اليوم الأحد، من المدير العام السابق فرع المؤسسة أيمن المسماري، طبقًا لقرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم ( 326 ) لسنة 2023 م.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن المغربي أكد أن المؤسسة ينتظرها تحدي مهم وهو أن نتوج جهدنا وفقًا لرؤية المؤسسة الوطنية للنفط، عبر تظافر جهود الجميع والتركيز على تحقيق ما هو مأمول في الفترة القادمة.

وأثنى المغربي خلال مراسم التسليم والاستلام التي أقيمت بمقر المؤسسة فرع بنغازي على دور المدير السابق متمنيًا له التوفيق. (وال)

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