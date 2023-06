على رأسها عودة شركة سوناطراك الجزائرية للنفط…”عون” يناقش المواضيع المشتركة بين البلدين في مجال النفط

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يوم السبت خلال اجتماع رفقة محافظ ليبيا لدى أوبِك “مصطفى بن عيسى”ووزير الطاقة و المعادن للجمهورية الجزائرية “محمد عرقاب” ،المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين فى مجال النفط والغاز، وكان على رأسها عودة شركة سوناطراك الجزائرية للنفط وغيرها من الشركات الأخرى للعمل في ليبيا.

وعرض “عون آفاق” تطوير قطاع النفط والغاز فى ليبيا، و برامج الإستكشاف فى المرحلة القادمة، وحث الجانب الجزائري على العودة السريعة لليبيا واستكمال الأعمال الإستكشافية وتطوير اكتشافهم للنفط ، والمشاركة والمساهمة فى المرحلة القادمة.

وبدوره أكد وزير النفط الجزائري رغبة الجزائر الجادة للمساهمة و الإستثمار فى قطاع النفط والغاز في ليبيا، والعودة لإستكمال الأنشطة في القطع الإستكشافية التي تحصلوا عليها في جولة الإستكشاف السابقة وفق تعلميات فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية.

واختتم الاجتماع باتفاق الطرفان على تكثيف الجهود للتواصل والتعاون المشترك بين البلدين، وكبداية لهذا، سيقوم فى الأسابيع القادمة وفد من الجزائر الشقيق بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط بليبيا لتسيهل عودة مدير فرع سوناطراك لليبيا و ذلك لمتابعة سير تطور العمليات النفطية بليبيا ووضع جدول زمني لعودة نشاط شركة سوناطراك بأسرع وقت.

وحضر الاجتماع رئيس و مدير عام سوناطراك “توفيق حكار” ومحافظ الجمهورية الجزائرية لدى منظمة أوبِك “أشرف بن حسين” ومدير عام شركة اقوستا لتكرير النفط “سمير المدني”.

تم ذلك هامش إجتماع وزراء النفط للدول الأعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط أوبِك.

