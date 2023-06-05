تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 05 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 05 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.833 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1684 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0006 دينار، والدولار الكندي 3.5965 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2286 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2885 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3158 دينار، والدينار التونسي 1.5575 دينار، والدرهم المغربي 0.474 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: