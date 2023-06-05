تقديم مساعدات إنسانية للاجئين بمركز إيواء طبرق

طبرق 05 يونيو 2023 (وال) _ يواصل فريق العمليات بمكتب طبرق بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع المنطقة الشرقية، في تقديم المساعدات الإيوائية للاجئين بمركز الإيواء للهجرة غير الشرعية طبرق، بدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقد صرح السيد نافع بالسوس مدير فرع بالمنطقة الشرقية بالهيئة: أن عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمت أمس الأحد، مائة وخمسة وعشرون مهاجراً من جنستين مـصرية وسورية.

وذكر بالسوس: أن المساعدات الإيوائية تشمل أغطية شتوية وطرود عناية شخصية. (وال _ طبرق) ه أ

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