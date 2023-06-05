أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 05 يونيو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 05 يونيو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 05 يونيو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8451 د‫.‬ل – للبيع – 4.8209 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1950 ~ 5.1900 دينار

الدولار=5.20 بنغازي

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5100 ~ 5.4700 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

610 دينار

▪️ الباوند =6.40 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2150 ~ 5.2100 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

ب5.2800 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب241.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 245.50 للجرام

دولار بشيك الوحدة =5.2450 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.90% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.10% الامان