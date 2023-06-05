اعلان هــام من فريق السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي

أعلن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي، الأحد، أن شحنتي سيولة قيمتهما الجملية 160 مليون دينار قد وصلتا مطار بنينا بمدينة بنغازي، وذلك في “إطار استمرار تنفيذ خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بنغازي”.

وأفاد الفريق، في تصريح إعلامي، أن “شحنة سيولة بقيمة 100 مليون دينار قد وصلت لمطار بنينا” وأنها “مخصصة لفروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية” وأن “شحنة أخرى قيمتها 60 مليون دينار وصلت إلى نفس المطار” وأنها “مخصصة لقسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي بنغازي”.

وأشار الفريق إلى أن “مصرف ليبيا المركزي سيواصل نقل شحنات السيولة بشكل منتظم حتى حلول عيد الأضحى المبارك”، حسب تصريحه.