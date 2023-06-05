شراكة ليبية مصرية لتطوير مصانع إسمنت الأهلية

قال عضو مكتب الإعلام بالشركة الأهلية للإسمنت المساهمة خالد العاتي، إن الشركة تعتزم نهاية شهر يونيو الجاري توقيع عقد تعاون مع شركتي اسيك للتحكم الآلي، وارسكوا للتصنيع والمشروعات الصناعية، المصريتين ضمن خطة تطوير مصنعي إسمنت زليتن وسوق الخميس إمسيحل.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري تهدف الشركة بالشراكة المصرية إلى تقديم منتجات إسمنتية عالية الجودة، والاستفادة من الأصول وبناء الكفاءات الداخلية، وتوجيه الخبرات الذاتية المتراكمة للشركة.

يذكر بأن الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة تأسست في العام 1998، برأس مال قدره 600 مليون دينار.