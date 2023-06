عقب خفض «أوبك+» إنتاجها.. أسعار النفط تصعد في العقود الآجلة

استجابت أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعية، لقرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاج النفط الخام من جانب أعضائها في 2024.

وبحلول الساعة السابعة غرينتش صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس المقبل، بنسبة 1.85% أو 1.4 دولارا إلى 77.6 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو، بنسبة 2 بالمئة أو 1.45% إلى 73.21 دولارا للبرميل.

وقال تحالف «أوبك+»، إنّه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام إلزاميا، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، خلال العام المقبل، من مستويات أكتوبر 2022.

وذكر التحالف في بيان له، أنّ مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف، سيبلغ 40.46 مليون برميل يوميا، من مطلع العام المقبل وحتى نهايته، بدلا من 41.86 مليون برميل يوميا بنهاية أكتوبر.

كذلك، قرر أعضاء في تحالف «أوبك+»، تنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط حتى نهاية 2024، مقارنة مع الموعد السابق المقرر في نهاية 2023.

