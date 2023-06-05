تواصل أعمال المرحلة السادسة لمشروع طريق حي الأندلس البحري

تواصل شركة الخدمات العامة طرابلس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، أعمال تركيب البردورة للمرحلة السادسة لمشروع تنفيذ طريق حي الأندلس البحري بطول 2820 متر طولي، من شارع البريد باتجاه الغرب إلى كوبري العمال بقرقارش.

وأكدت الشركة أن الأعمال تشتمل على البنية التحتية من تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ورصيف بعرض 1.5 متر بالمنتصف مع تركيب إنارة عليه، بالإضافة لرصيف على جانب الطريق بعرض 1.5 متر مع تركيب الإنارة، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة طرابلس وجهاز تنفيذ المشروعات الإسكان والمرافق.