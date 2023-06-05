بلومبيرغ: سفير بوتين يستعد لتولي منصبه في العاصمة طرابلس

ذكرت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية أمس الأحد أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إعادة فتح سفارتها بينما يستعد سفير فلاديمير بوتين الجديد لتولي منصبه في العاصمة طرابلس .

وقالت الصحيفة الأمريكية أن مجموعة فاغنر الروسية وهي شركة عسكرية خاصة يسيطر عليها حليف بوتين يفغيني بريغوزين أن فاغنر بالفعل تمكنت من الوصول إلى منشآت النفط الرئيسية ودعمت الحصار الذي دام شهورًا العام الماضي والذي أصاب الصادرات في ذروة أزمة الطاقة .

وأشارت الصحيفة إلى أن يعد قرار موسكو بإعادة ترسيخ وجودها الدبلوماسي في طرابلس دليل على أن بوتين يتطلع إلى تحقيق تقدم يتجاوز دعمه التقليدي للقائد العسكري خليفة حفتر في الشرق .

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