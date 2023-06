“الدبيبة” يتابع انطلاق مشاريع التنمية المحلية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات، والمتعلقة بملفات الصحة والبنية التحتية والكهرباء والإفراجات وشفافية الإنفاق العام، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة الالتزام بالمعايير، والبدء بصرف مخصصات البلديات المستوفية شروطها، وضرورة عمل كافة أجهزة الدولة لدعم اللامركزية.

وقدم “التومي” موقفاً عاما لرئيس الوزراء، بشأن حزمة الإجراءات المُتَّبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية، والتزاما بمنشور الرئيس بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة، مؤكداً في إحاطته للدبيبة استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص.

