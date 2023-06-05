زلطن| وكيل وزارة الاقتصاد يُتابع آخر المستجدات بشأن إنشاء وتفعيل المنطقة الاقتصادية

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال)- تابع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، بديوان الوزارة مع مجلس مشائخ وحكماء وأعيان بلدية زلطن، آخر المستجدات بشأن إنشاء وتفعيل المنطقة الاقتصادية زلطن.

واستعرض الحاضرون الإجراءات التنفيذية للبدء في مشروع المنطقة الاقتصادية، والتحديات التي تُواجه في تنفيذ المشروع وسُبل تذليلها.

ودعا مجلس مشائخ وحكماء وأعيان بلدية زلطن وكيل الوزارة إلى زيارة الموقع المستهدف لإقامة المشروع والوقوف على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة والمشاريع الاستثمارية المستهدف تنفيذها ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية. (وال)

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