بالصور.. حشرات حية وسجائر في الخبز بالزهراء

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الحملات التفتيشية على المحلات والمخابز في الزهراء أفضت إلى اكتشاف وجود حشرات حية وسجائر في مادة العجين والخبز الجاهز.

وبين مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مفتشي فرع الرقابة على الأغدية والأدوية الجفارة قاموا رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي التابع للفرع ومراقبة الاقتصاد والتجارة الجفارة الكبري بجولة تفتيشية ضبطية استهدفت عدة محلات ببلدية الزهراء.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية إلى أن المحيط البيئي سئ جدا إضافة إلى وجود سجائر في الخبز الجاهز للأكل وأيضا حشرات حية على مادة العجين والخبز الجاهز كما أن قوام الخبز الجاهز غير مطابق للمواصفات.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ملاحظة أن النظافة العامة سيئة جدا والتهوية رديئة نسبيا إضافة إلى عدم فاعلية برنامج مكافحة الآفات كما أن التنظيم والترتيب بحالة سيئة جدآ وتوجد رطوبة وتشققات بالحوائط.

ولفت مركز الراقابة على الأغذية إلى ممارسة عمال المخبز سلوك التدخين داخل صالة الإنتاج فتم إيقاف عمل أحد المخابز وإحالة المعني للجهات الضبطية للتقيد بالتوصيات الرقابية.