الوطنية للنفط تُؤكد إلتزامها والشركات التابعة لها بتقليل حرق الغاز

طرابلس 05 يونيو 2023 (وال)- أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، إلتزامها والشركات التابعة لها بتقليل معدلات حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط.

وقالت المؤسسة – في بيان لها – بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يُوافق الخامس من يونيو من كل عام: “لن ندخر جهدا في سبيل الحد والتقليل من معدلات الحرق، وكذلك العمل على ترسيخ العمل على الاستدامة والاستثمار في الطاقات النظيفة، لأنها تُمثل عنصرًا مهمًا في الاستعاضة عن حرق الغاز والاستفادة منه”.

وشددت المؤسسة على ضرورة العمل سويًا وبجد من أجل التقليل والحد من حرق الغاز، ليكون لقطاع النفط والغاز الليبي دورًا إيجابيًا ضمن المنظومة العالمية للتقليل من حدة آثار ظاهرة التغير المناخي. (وال)

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