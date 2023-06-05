مفتشو الرقابة يقومون بجولة على عدة محلات بمنطقة الجفارة

العزيزية 05 يونيو 2023 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن مفتشي المركز فرع الجفارة، عن قيام رفقة الحرس البلدي ومراقبة الأقتصاد والتجارة، بجولة تفتيشية ضبطية أستهدفت عدة محلات ببلدية الزهراء.

وذكر المركز – عبر صفحته على فيسبوك – أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة أن النظافة العامة سيئة جدًا وعدم فعّالية برنامج مكافحة الأفات وقوام الخبز الجاهز غير مطابق للمواصفات.,كذلك المحيط البيئي سيئ جدآ, إضافة إلى وجود رطوبة وتشققات بالحوائط والتهوية رديئة نسبيًا ووجود حشرات حية على مادة العجين والخبز الجاهز.

وأكد المركز إيقاف نشاط عمل المخبز وإحالة المعني للجهات الضبطية للتقيد بالتوصيات الرقابية وإحالة المعني إلى وحدة الحرس البلدي بالفرع. (وال)

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