السعودية ترفع أسعار بيع النفط

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، الأسعار الرسمية الجديد لبيع شحنات الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، خلال شهر يوليو المقبل.

وخالفت الشركة التوقعات وقررت رفع أسعار بيع النفط السعودي للخام العربي الخفيف رسميًا إلى عملائها في آسيا بمقدار 45 سنتًا أميركيًا إلى 3 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي، بحسب ما أفاد موقع “الطاقة” المتخصص.

وجاء قرار “أرامكو” برفع أسعار بيع الخام العربي، بعد تعهد المملكة التي تعتبر أكبر مصدر عالمي للنفط بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميًا في يوليو ، على أن يكون ذلك قابلًا للتمديد، لمواجهة رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة التي تسبّبت في ركود بالأسواق.

ويأتي ذلك مخالفًا لتوقعات عدد من المحللين بخفض الأسعار مع تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، إذ هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى أقل من 75 دولارًا للبرميل، في ختام تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي.

وفي ذات الوقت، أعلنت “أرامكو” السعودية، رفع جميع الأسعار لعملائها في أوروبا، فيما حركت معظم الدرجات إلى أمريكا.

ويأتي القرار الجديد الخاص بسعر برميل النفط السعودي من جانب شركة “أرامكو”، مغايرًا لقرار الخفض الأخير، الذي أعقب 3 زيادات على التوالي لأسعار الخام العربي، في مارس وأبريل ومايو.

ورفعت أرامكو السعودية أيضًا سعر الخام العربي المتوسط إلى آسيا خلال يوليو المقبل بمقدار 45 سنتًا إلى 2.45 دولارًا للبرميل فوق أسعار دبي/عمان مقارنة مع دولارين للبرميل في يونيو الجاري.

كما قررت عملاقة النفط السعودية رفع أسعار الخام العربي الثقيل بنفس القيمة إلى 0.80 دولارًا للبرميل فوق أسعار دبي/عمان الشهر المقبل مقارنة مع 0.35 دولارًا للبرميل خلال يونيو الجاري.

وخالفت الزيادات التي أعلنتها “أرامكو” السعودية توقعات واستطلاعات رأي التجار بخفض لا يقل عن 0.50 دولارًا للبرميل لشحنات يوليو المقبل، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”.

وقالت مصادر إن خفض السعودية إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا إضافية في يوليو قد يعني أن بعض العملاء في آسيا لن يحصلوا على كامل كميات التعاقد، وأنها ستكون أقل بنسبة 5%.

وتخالف التوقعات بخفض الإمدادات ما حرصت عليه “أرامكو” السعودية خلال الأشهر الماضية، إذ وفرت إلى عملائها في آسيا إمدادات نفط كاملة على الرغم من تخفيضات الإنتاج.

وفي ذات السياق، قررت “أرامكو” السعودية رفع أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بمقدر 0.90 دولارًا للبرميل.

وأعلنت عملاقة النفط السعودي رفع سعر الخام العربي الخفيف إلى 3 دولارات فوق أسعار خام برنت خلال يوليو المقبل، مقارنة مع 2.1 دولارًا للبرميل في يونيو الجاري.

وبنفس القيمة رفعت أسعار الخام العربي المتوسط إلى 2.50 دولارًا للبرميل فوق أسعار خام برنت مقارنة مع 1.60 دولارًا للبرميل فوق أسعار خام برنت خلال يونيو الجاري.

كما رفعت “أرامكو” أسعار النفط السعودي الخفيف إلى أميركا بمقدار 0.8 دولارًا للبرميل إلى 7.15 دولارًا فوق مؤشر آرغوس.

يُشار إلى أن “أرامكو” السعودية تبيع ما يصل إلى 60% من شحنات الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا، والذين تأتي كل من الصين واليابان وكوريا والهند في مقدمتهم، كما تباع معظم هذه الشحنات بموجب عقود طويلة الأجل، لذلك تراجع الشركة أسعارها بشكل شهري لتحديد أسعار البيع الجديدة.

وأرامكو السعودية (بالإنجليزية: Saudi Aramco)‏ واسمها رسميًا شركة الزيت العربية السعودية (بالإنجليزية: Saudi Arabian Oil Co.)‏ واختصارًا: أرامكو (بالإنجليزية: Aramco)‏، هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في مدينة الظهران.

