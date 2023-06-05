وزير العمل والتأهيل يُشارك في افتتاح مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 بجنيف

جنيف 05 يونيو 2023 (وال)- شارك وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية علي العابد الرضا رفقة سفيرة ليبيا لدى الأمم المتحدة لمياء أبوسدرة، في افتتاح أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وسيناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم الإثنين بمشاركة 187 دولة، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: “النهوض بالعدالة الاجتماعية”.(وال)

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