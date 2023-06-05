تنويه هام من جهاز حرس المنشآت النفطية بشأن المرتبات والافراجات المالية والعلاوات

نوه جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الاثنين السادة منتسبي الجهاز على أن الإدارة المالية بالجهاز قامت بتجهيز حوافظ مرتب شهرمايو”5″ 2023م.

وأشار جهاز حرس المنشآت النفطية، أنه على السادة المندوبين الحضور إلى الإدارة المالية برئاسة الجهاز بجنزور، لإستلام الحوافظ وتوزيعها غدا الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023م، على تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأفادت الإدارة المالية بالجهاز إنه ضمن الإفراجات المالية لوزارة المالية لشهر مايو 2023م، تم صرف العلاوة الحقلية وتسوية مرتبات لعدد (839) فرد من منتسبي الجهاز.