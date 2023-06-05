البيضاء| لقاء علمي الأول حول أهم الآفات المتسببة في الضرر بالنباتات

البيضاء 05 يونيو 2023 (وال)- اختُتمت ظهر اليوم الإثنين بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جامعة عمر المختار والمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، فعّاليات لقاء علمي الأول حول أهم الآفات الآفات المتسببة في الضرر بالنباتات والتي تُشرف عليها إدارة تنمية الموارد البشرية.

هذا وشملت فعّاليات اللقاء عدة محاور حول أمراض البياض التي تصيب النباتات، والنيماتودا النباتبة في منطقة الجبل الأخضر والتي أحصى فيها بعض رسائل الماجستير التي أُجريت لحصر النيماتودا بالمنطقة، والطرق العامة لتشخيص الفيروسات، وكذلك أهم الفيروسات في الجبل الأخضر.

توالت بعدها المحاضرات للباحثات بفرع بحوث الزراعات المطرية بالمركز، حول الفطريات الأسكية وأمراض النبات الفسيولوجية، أعقبها حلقة نقاش موسعة حول مقترح مركز البحوث الزراعية، بوضع لبنة لإصدار القائمة النمطية الليبية للمسببات المرضية التي يُنتظر أن تُعتمد من بعض الجهات العلمية العليا، بعد أن يتم الاستفاضة في تنقيحها والاسترشاد بتجارب بعض الدول ومعاييرها في إصدار هذه القائمة، حيث عُمم نموذج مقترح للبدء في وضع حجر الأساس لهذا المقترح. (وال) هـ ع/ ر ت

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