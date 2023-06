تونس.. عائدات السياحة ترتفع بأكثر من 50%

سجّلت العائدات السياحية في تونس، ارتفاعا بنسبة 57.7%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، لتبلغ 1.7 مليار دينار تونسي.

وبحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي، فقد ارتفعت مداخيل العمل المتراكمة نقدا، بنسبة 6% لتبلغ 3.1 مليار دينار في مايو 2023، في حين تراجعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 10%، لتستقر عند مستوى 3.2 مليار دينار، حاليا، مقابل 3.6 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2022.

بدورها واصلت الموجودات من العملة الصعبة اتجهاها التنازلي، إذ تقلّصت من 24.4 مليار دينار (أي ما يُغطي 123 يومًا من الواردات) في 2 يونيو 2022، إلى 21.3 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يومًا من الاستيراد حاليًا.

