النائب العام يقرر تشكيل قوة أمنية لتنفيذ إجراءات التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية

بحث المستشار النائب العام “الصديق الصور” خلال اجتماعه يوم الأحد مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، سبل تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية؛ وملاحقة مرتكبيها.

وقرر النائب العام في ختام الاجتماع الذي شهد حضور بعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، بهدف الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم؛ وإنفاذ القانون في مواجهة مرتكبي الجرائم الغائبين عن الإجراءات، وذلك بمراعاة مخطط عملي تتخذ إجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.

