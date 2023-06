“عثمان عبد الجليل” لتبادل: سنعمل على توفير الأدوية التخصصية لمرضى الأورام والإيدز والكلى بشكل عاجل

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” في تصريح لقناة تبادل مساء الاثنين، بأنه تواصل مع رئيس الحكومة “أسامة حماد” لإيجاد حل لمشكلة نقص الأدوية التخصصية لمرضى الأورام والإيدز والكلى وغيرها، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بتخصيص مبلغ مالي مستعجل لوزارة الصحة لتغطية تكاليف توفير هذه الأدوية.

وأوضح “عثمان عبد الجليل” بأن هذه الأدوية التخصصية تورد عادةً عن طريق جهاز الإمداد الطبي، لكن لوجود بعض المشاكل لم يتم توريدها من قبل الجهاز وبات هناك نقص في الأدوية، والمرضى في أمسّ الحاجة إلى هذه الأدوية، مضيفا بأنه وفي بداية هذا العام حصل نفس الموضوع واضطرت الحكومة لتكليف شركة لتوفير هذه الأدوية في أسرع وقت، وهذا ما تمّ وتوفرت كمية من الأدوية بما يكفي لثلاثة أشهر.

وتابع قائلا: “الآن نضبت الأدوية وعدنا لنفس المشكلة في ظل عدم توفيرها من قبل جهاز الإمداد الطبي، فكان لزاما علينا إيجاد الحلول وتم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة والذي أصدر تعليماته بتخصيص مبلغ مالي مستعجل لوزارة الصحة لتغطية تكاليف توفير الأدوية التخصصية”.

وأشار “عبد الجليل” إلى أنه لم يتم تحديد القيمة المالية المطلوبة لتوريد هذه الأدوية، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع وكلاء كبريات الشركات العالمية المصنعة لهذه الأدوية لتوفيرها في أسرع وقت ممكن.

