ستبلغ 10 مليارات.. توقعات بتضاعف أرباح شركات الطيران بالعالم

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، تضاعف أرباح شركات الطيران حول العالم خلال العام الجاري، وسط ارتفاع حاد في الطلب، رغم ارتفاع أسعار التذاكر.

وذكر الاتحاد في بيان على هامش اجتماعه السنوي، أوردت تفاصيله وكالة أنباء «بلومبرغ» أنّ توقعاته لأرباح شركات الطيران تشير لبلوغها قرابة 10 مليارات دولار، صعودا من 4.7 مليارات دولار في 2022.

ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي، أن يسافر حوالي 4.35 مليارات مسافر في عام 2023، أي حوالي 96 بالمئة من مستويات عام 2019.

ونقل البيان عن المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، قوله: «مع أخذ كل شيء في الاعتبار، نعتقد أن هذا سيكون عاما جيدا للطيران».

وبحسب الاتحاد، فإنّه سيكون هذا الصيف أفضل من الماضي للسفر الجوي، وأنّه ما تزال هناك تحديات في مجالات مثل مراقبة الحركة الجوية والإضرابات في فرنسا.

وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضا من مستويات ما قبل جائحة كورونا، إذ ارتفعت إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في عام 2019.

ويقترب قطاع الطيران العالمي من التعافي بعد 3 سنوات من التعثر الذي لاحقه جراء تداعيات جائحة كورونا، وما أحدثته من إغلاق للحدود بين الدول، إلى جانب الارتفاع القياسي في أسعار الوقود الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تأسس عام 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83 بالمئة من حركة النقل الجوي العالمية.

