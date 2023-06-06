تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 06 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 06 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8251 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1761 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0041 دينار، والدولار الكندي 3.6004 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2247 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2866 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3137 دينار، والدينار التونسي 1.5549 دينار، والدرهم المغربي 0.4732 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: