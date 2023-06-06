جامعة صبراتة تستضيف فعاليات اليوم العالمي للبيئة 

صبراتة 06 يونيو 2023 (وال) – استضافت كلية الهندسة بجامعة صبراتة أمس الإثنين، فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 05 يونيو من كل عام، والذي أقيم تحت شعار (معاً لدحر التلوث البلاستيكي).

وحضر فعاليات هذا اليوم، رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة وعمداء كليات الهندسة، والآداب والتربية، و العلوم بجامعة صبراتة، ومدير مركز البحوث والاستشارات، إلى جانب حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والموظفين، والطلاب، ولفيف من المعنيين والمهتمين بمجال البيئة.

وتضمن البرنامج العام تقديم عرض مرئي يوضح مخاطر التلوث البلاستيكي وآثاره السلبية على صحة الفرد والبيئة، كذلك تقديم ورقات بحثية تناولت مواضيع بيئية قُدمت تحت العناوين التالية :▪️ (استخراج الوقود من المخلفات البلاستيكية، دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير البلاستيك بمدينة صبراتة، الآثار البيئية الناتجة عن إلقاء المخلفات البلاستيكية على الشواطىء، النفايات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة).

كما تضمنت فقرات البرنامج مداخلة من تونس كانت من خلال تقنية الفيديو المباشر، لرئيس لجنة البيئة باتحاد المهندسين العرب والمدير العام السابق لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة الدكتور التوفيق قرقوري، تحدث من خلالها عن مخاطر التلوث البيئي وما ينتج عنه من آثار سلبية في الوقت الحاضر والمستقبل، وكذلك مشاركة لجمعية (بادو) التي تعنى بالبيئة، تمحورت حول آثار المخلفات البلاستيكية على الكائنات البحرية.

وشهدت الفعاليات افتتاح معرض مصاحب تضمن عرض لبعض المنتجات البيئية و الابتكارات، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات البلاستيكية من خلال إعادة تديرها. (وال _ صبراتة)

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