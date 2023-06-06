رويترز: من بينهم العمالة المصرية الشرق الليبي يطرد آلاف من المصريين الموجودين في ليبيا بشكل غير قانوني

أفادت وكالة رويترز العالمية أمس الإثنين أن الجيش الوطني الليبي شرق البلاد طرد آلاف المصريين الذين كانوا في ليبيا بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة وترحيلهم إلى مصر سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية .

وقال المصدر الأمني ​​الليبي لوكالة رويترز إنه تم العثور على 4000 مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر .

وقال المصدر الأمني المصري إنه عندما تم ترحيلهم تم نقلهم إلى موقع قريب من الحدود ثم مشوا مسافة كيلومترين (1.25 ميل) داخل مصر .

وبحسب وكالة رويترز أن ليبيا هي موطن لنحو نصف مليون مهاجر وفقا لوكالات الهجرة بما في ذلك العديد ممن يأملون في العبور إلى أوروبا بالقوارب واستقر آخرون في ليبيا بحثًا عن عمل في البلاد الغني بالنفط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية