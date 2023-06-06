وزارة الداخلية وشركة الكهرباء تبحثان مناقشة تنفيذ حملة ترشيد الاستهلاك الكهربائي في فصل الصيف

طرابلس 06 يونيو 2023 (وال)- التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد اليوم، مع مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية عميد عبد السلام البركي ورؤساء الفروع بالإدارة، بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي لواء محمد فتح الله، ومدير عام حسابات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء.

وذكرت وزارة الداخلية – عبر صفحتها بفيسبوك – أن اللقاء تناول مناقشة تنفيذ حملة ترشيد الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الذروة في فصل الصيف؛ وآلية التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للشرطة الكهربائية والجهات ذات العلاقة في تنفيذ الحملة؛ بالإضافة إلى استعراض المهام الموكلة لكل جهة في تنفيذ الحملة بما يضمن انجاحها على أكمل وجه. (وال)

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