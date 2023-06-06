وزير الاقتصاد والتجارة يُصدر قرارًا بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق

طرابلس 06 يونيو 2023 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.

ونصّ القرار في مادته الأولى على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوي على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام، وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني.

وطلب القرار في مادته الثانية من مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على إختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة. (وال)

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