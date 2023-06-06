الشركة العامة للكهرباء: الإنتهاء من تجديد محطة التوليد الغازية بمدينة مصراتة

طرابلس 06 يونيو 2023 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء، الإنتهاء من تجديد محطة التوليد الغازية في مدينة مصراتة بهدف تحسين الشبكة، وتخفيف الأحمال على محطة «220» شرق المدينة.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن الأمر يتعلق بمحطة «11/30» التوليد الغازية «كرزاز»، حيث شملت أعمال التجديد تركيب خلايا 11/30 ك.ف من نوع سيمنز، وتركيب محوليْن، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية للمحول رقم «2» جهد «30/220 ك.ف»، للربط مع المحطة.

وأكد البيان أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطتها لتجديد وضعية محطات التحويل القديمة والمتهالكة، واستبدال أخرى جديدة بها، لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية. (وال)

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