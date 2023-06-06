رئيس الديوان يبحث مع وزير المالية ملف الإفراجات المالية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، اليوم الثلاثاء، بوزير المالية “خالد المبروك” بحضور الإدارات المختصة بالديوان والوزارة لمناقشة الإفراجات المالية للمرتبات المتأخرة والتسويات المحاسبية، والحساب الختامي للدولة، ومتابعة الاتفاقيات والقروض الخارجية.

كما بحث الاجتماع ملاحظات الديوان حول نتائج متابعة تنفيذ الإنفاق العام لسنة 2022م والنصف الأول للعام 2023م، والوقوف على أداء الإدارات المختلفة بوزارة المالية.

هذا وتم مناقشة ملف العطاء العام للأدوية مخصصات والعلاج بالداخل والخارج وتحسين الخدمات العلاجية، إلى جانب ملف القضايا وذلك في إطار ضمان توفر المخصصات اللازمة لتغطيتها وإحالتها إلى الجهات المعنية بتنفيذها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية