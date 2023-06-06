وزارة الاقتصاد تصدر قراراً بشأن حظر توريد الملابس المنافية للآداب – النص

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” يقرر حظر توريد وتداول البضائع التي تحتوي ألفاظا تنافي الآداب العامة وتتعارض مع العقيدة الإسلامية من الملابس والأحذية وما شابهها.

ونصّ القرار في مادته الأولى على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الاسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهـابي أو متعلقة بالكــيان الصهيـــوني .

وأشار القرار في مادته الثانية تتولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على أختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة .