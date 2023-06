مصر.. بدء تنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم

تبدأ مصر خلال الأيام المقبلة تنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة 10 جيجاوات، في غرب محافظة سوهاج، جنوب البلاد، بشراكة إماراتية، ضمن خطة لتوليد 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وبما يدعم استراتيجيتها الرامية إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة يُمكّنها من تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وبحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي، فقد وقّعت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء اتفاقية مع تحالف تقوده شركة مصدر الإماراتية، ويضم شركتي إنفينتي باور وحسن علام للمرافق، للبدء في مشروع إنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يمثّل أكبر محطة طاقة رياح في العالم إلى نحو 10 مليار دولار.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” سلطان الجابر، ومسؤولي عدد من الشركات.

