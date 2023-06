“الكبير” في اجتماع مع المبعوث الأمريكي والخزانة الأمريكية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وفريق من المصرف المركزي اجتماعا اليوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية “ايريك ماير”، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” وممثلين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتين في مقر وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ونتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

كما تم كذلك مناقشة جهود المصرف المركزي بالمشاركة مع حكومة الوحدة الوطنية في الاستثمار في الطاقة المتجددة ورفع معدلات إنتاج النفط.

