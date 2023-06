تراجعات قوية للعملات المشفرة بعد اتهامات أمريكية لـ”بينانس”

تكبدت العملات المشفرة خسائر قوية في آخر 24 ساعة، وفقدت قيمتها السوقية نحو 46 مليار دولار، بعد أن اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، شركة “بينانس” ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بإساءة التعامل في الأموال والالتفاف على القوانين.

وبحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي، فإن القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجعت بنحو 3.8%، إلى حوالي 1.09 تريليون دولار، فيما شهدت هذه العملات تراجعات شبه جماعية.

وفقدت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة قيمة سوقية، خلال يوم واحد حوالي 3.9% من قيمتها لتهبط إلى حوالي 25.8 ألف دولار، وإيثريوم 3% لتهبط إلى 1816 دولار.

أما بالنسبة لعملة بينانس، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة بينانس والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد تراجعت بنسبة 8% في يوم واحد إلى حوالي 277 دولار.

وأقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية، أمس الاثنين، ضد أكبر منصة لتبادل الأصول الرقمية في العالم، “بينانس” ورئيسها.

ووفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، فقد سمحت “بينانس” لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأمريكية.

