رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع وزير المالية الإفراجات المالية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء، بوزير المالية “خالد المبروك” لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حيث تم كذلك مناقشة الإفراجات المالية للمرتبات المتأخرة والتسويات المحاسبية، والحساب الختامي للدولة، ومتابعة الاتفاقيات والقروض الخارجية، إضافة لمناقشة ملاحظات الديوان حول نتائج متابعة تنفيذ الإنفاق العام لسنة 2022م والنصف الأول للعام 2023م، والوقوف على أداء الإدارات المختلفة بوزارة المالية.

فيما أطلع الحضور أيضا على ملف العطاء العام للأدوية مخصصات والعلاج بالداخل والخارج وتحسين الخدمات العلاجية، إلى جانب ملف القضايا وذلك في إطار ضمان توفر المخصصات اللازمة لتغطيتها وإحالتها إلى الجهات المعنية بتنفيذها.

من جانبه أكد “شكشك” على حرصه لمتابعة ملف الإفراجات باعتبارها استحقاقا واجب السداد لشريحة ليست بسيطة من موظفي القطاع العام، مشددا على ضرورة الإسراع في عمليات الإصدار بما لا يؤثر في جودة المراجعة وفتح المجال أمام القطاعات المختلفة للتداول السريع للبيانات والمستندات.

