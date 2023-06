خاص.. “حمودة” لتبادل : رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” يصل غدا إلى إيطاليا لعقد عدة إتفاقيات مع الجانب الإيطالي

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة تبادل زبارة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” لدولة إيطاليا غدٍ الأربعاء، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء ستتضمن عقد عدة اتفاقيات مع الجانب الإيطالي.

الجدير بالذكر أن قائد القيادة العامة “خليفة حفتر” كان قد زارا أوائل مايو الماضي العاصمة الإيطالية، فيما أفادت وكالة نوفا الإيطالية منتصف مايو زيارة رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا، وذلك ردًّا على زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” طرابلس في 28 يناير الماضي.

