“شكشك” يتابع مع رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الاجانب إجراءات منظومة البطاقات الالكترونية

تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب “يوسف مراد”، إجراءات منظومة البطاقات الالكترونية، ومنها إجراءات مراحل الانتهاء، وإجراءات المصلحة بخصوص التحول من إصدار الجوازات المقروءة آليا إلى الجوازات الالكترونية.

وأكد “شكشك” على دور الديوان الداعم للمصلحة في إنجاز الإجراءات الأمنية المطلوبة المهة التي تتطلبها المحافظة على سرية بيانات وإصدار الجوازات والبطاقات الالكترونية، وضرورة تسهيل إجراءات إصدارها، وذلك لما لها من أثر إيجابي.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق انطلاق واستكمال هذه الموضوعات، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان والمصلحة.

