“الدبيبة” يجتمع بجهاز الإمداد الطبي ويصدر عدة قرارات

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، لمتابعة الشكوى المقدمة من المرضى المحقونين بفايروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، والوقوف على الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتوفر الأدوية والمستلزمات المختلفة، وصيانة وتطوير مركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته، بتوريد الأدوية من الشركات المصنعة المقترحة من المرضى، وعدم توريد الأدوية من دولة الهند، وإعطاء الأولوية في التوريد والجودة لهذه الشريحة الهامة.

كما أصدر تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بتطوير وصيانة مركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي ليكون مكانا لائقا لتقديم الخدمة للمرضى.

وأصدر “الدبيبة” كذلك قراره بإعادة تشكيل لجنة متابعة الأطفال المصابين بمرض فقدان المناعة المكتسبة ببنغازي، لمتابعة هذه الإجراءات والوقوف على احتياجات هذه الشريحة الهامة.

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