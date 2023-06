“الشنطي” يصدر قرارا برفع الوقف الاحتياطي على “عادل جمعة”

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” اليوم الثلاثاء قرارا بشأن رفع الوقف الاحتياطي عن العمل “عادل جمعة” وزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء.

وخاطب القرار الذي يحمل رقم (531 ) لسنة 2023 م، كافة الجهات والإدارات المختصة بتنفيذ القرار ؛ والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

يذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد أصدر قرارا بمنتصف مايو الماضي بإيقاف وزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء “عادل جمعة” عن العمل احتياطيا لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.

