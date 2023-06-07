شركة الموانىء تشرف على رصف طريق بطول 510م وسمك 14سم بميناء بنغازي البحري

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال) _ بدأت الشركة الليبية للمواني، في رصف طريق يصل بين أرصفة ميناء بنغازي البحري بطول 510 متر وعرض 20 متر، والطريق الموازية على الرصيف رقم 5 طولها 65 متر و عرضها 20 متر.

هذا وتصل نسبة الإنجاز في أعمال الرصف إلى 90% بوقت قياسي لا يتجاوز ثلاثة أسابيع.

وفي تصريح لمدير الإدارة الفنية الأستاذ “صلاح السنوسي” لوكالة الأنباء الليبية: نعمل على رصف الطريق الممتد من رصيف رقم (2) إلى رصيف رقم (5)، وهذه الطريق مخصصة للروافع ( الأوناج ) ورصفها يسهل نقل الروافع من رصيف (1-2-3-A3) إلى رصيف رقم 5 والعكس،

وتابع: سيتم رصف جزء من رصيف رقم خمسة بمسافة 85 متر فقط بسمك طبقتين من مادة (القطران)، وصل سمك الطريق 14سم وطول الطريق يصل إلى 510 متر وعرض الطريق 15 متر، إلى جانب رصف الطريق.

وأضاف السنوسي: نعمل على صيانة مخزن (15) وقريباً تنتهي أعمال الصيانة به، ويخصص لتخزين المواد الغذائية، هذه الأعمال من رصف وصيانة، تقوم بها منظمة الغذاء العالمي (الفاو)، مساهمة منها في تطوير ميناء بنغازي البحري، والجهة المانحة هي الحكومة اليونانية والجهة المنفذة شركة محلية بإشراف الشركة الليبية للموانىء.

الجدير بالذكر، أن ميناء بنغازي البحري، يشهد نهضة عمرانية وتطوير في البنية التحتية للميناء، ونعكس ذلك على أداء الميناء من أعمال شحن وتفريغ للبضائع. (وال _ بنغازي) هـ أ

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