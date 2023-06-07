تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 07 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 07 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8339 دينار، مسجلاً صعوداً نسبيا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1614 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9996 دينار، والدولار الكندي 3.6031 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2126 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2889 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3161 دينار، والدينار التونسي 1.551 دينار، والدرهم المغربي 0.4735 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.8339 د‫.‬ل 4.846 د‫.‬ل 4.8219 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.1614 د‫.‬ل 5.1743 د‫.‬ل 5.1485 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 5.9996 د‫.‬ل 6.0146 د‫.‬ل 5.9846 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.6031 د‫.‬ل 3.6121 د‫.‬ل 3.5941 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.225 د‫.‬ل 3.233 د‫.‬ل 3.2169 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.3228 د‫.‬ل 5.3361 د‫.‬ل 5.3095 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.4418 د‫.‬ل 0.4429 د‫.‬ل 0.4407 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.4343 د‫.‬ل 0.4354 د‫.‬ل 0.4332 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.6928 د‫.‬ل 0.6946 د‫.‬ل 0.6911 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 3.47 د‫.‬ل 3.48 د‫.‬ل 3.46 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.2889 د‫.‬ل 1.2922 د‫.‬ل 1.2857 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.3161 د‫.‬ل 1.3194 د‫.‬ل 1.3128 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.551 د‫.‬ل 1.5549 د‫.‬ل 1.5471 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.354 د‫.‬ل 0.355 د‫.‬ل 0.353 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4735 د‫.‬ل 0.4747 د‫.‬ل 0.4723 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.41 د‫.‬ل 1.41 د‫.‬ل 1.4 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0079 د‫.‬ل 0.0079 د‫.‬ل 0.0078 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.595 د‫.‬ل 0.595 د‫.‬ل 0.595 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.2126 د‫.‬ل 0.2132 د‫.‬ل 0.2121 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6786 د‫.‬ل 0.6803 د‫.‬ل 0.6769 د‫.‬ل

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