إنجاز الخطوات النهائية لشبكة المياه بجالو 

جالو 07 يونيو 2023 (وال) _ قال مدير جهاز تنفيذ مشروعات المرافق بجالو حسن بلال لمراسل وكالة الأنباء الليبية: إن ما نسبته ثمانين بالمائة من مد خطوط المياه وإيصالها للمساكن في مدينة جالو قد تم بالفعل، والتي سبقتها مرحلة تنفيذ شبكة الصرف الصحي.

وأكد بلال: أن التركيز على إتمام المشروع في وقته المحدد، هو من ضمن أولويات تحقيق هذا البرنامج الذي سيخدم عشرات آلاف من المواطنين.

الجدير بالذكر إن جهاز تنفيذ مشروعات المرافق بجالو، أعلن عن قطع خطوات كبيرة في تنفيذ مشروع شبكة المياه بأحياء وشوارع المدينة، ضمن المشاريع المتكاملة لبرنامج عودة الحياة الذي اعتمدته حكومة الوحدة الوطنية. (وال _جالو)

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