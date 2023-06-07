شركة هاليبـورتون تسـعى لتوسيع أعمالهـا مع شركة سرت

الوطن| رصد

اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة سرت لتصنيع النفط والغاز مصطفى هماد، بوفد من شركة هاليبورتون للعمليات النفطية ضم كلًا من: المدير العام لفرع الشركة في ليبيامحمد التليسي، ومدير مكتب بنغازي خالد بالتمر، مدير قسم اللاندمارك للبرمجيات في الشركة عمران داوود.

وتناول الاجتماع الذي حضره أيضًا عضو مجلس الإدارة للعمليات أحمد المهشهش، تقديم مختصر لوضع ونشاط الشركة في ليبيا، وتوقععودتها لكامل نشاطها مع نهاية السنة عند توقيع عقد إعادة تأهيل حقل الظهرة لشركة الواحة مع شركة إسناد.

ومن جانبها أكدت شركة هاليبورتون للخدمات النفطية تطلعها أن يكون هذا الشكل من العقود هو السائد والبديل عن الأعمال القائمة على قوائم الأسعار.

كما وناقش الاجتماع إمكانية التوسع مع قسم اللاندمارك وتقديم عروض جديدة لبرمجيات الحفر ومراقبة الآبار النفطية.

ومن جانبها أكدت إدارة شركة سرت أنها ستعمل بكل استطاعتها لضمان استمرارية الدفع لكافة ديون الشركات العاملة معها.