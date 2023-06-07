اقتصاد

بلدية تازربو تطالب بمدها بسيارات إطفاء لإخماد حرائق المدينة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تازربو 07 يونيو 2023 ( وال ) – طالبت بلدية تازربو في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية، الشركات النفط القريبة وجهاز النهر الصناعي بمدها بسيارات إطفاء لمكافحة الحرائق الضخمة المندلعة في المدينة، والتي استمرت على مدى أكثر من يومين.

كما أفادت مصادر من داخل تازربو لمراسل (وال): أن سرعة الرياح وتداخل غابات النخيل مع البيوت، ساهم في انتشار الحريق بسرعة كبيرة، وأن المدينة لا تملك سيارة إطفاء أو وسائل متقدمة للدفاع المدني.

يذكر أن هذه الحرائق خلفت أضرارا جسيمة بالمزارع وبعض المنازل والسيارات وممتلكات المواطنين، دون تسجل أي إصابات بشرية حتى الآن. (وال _ تازربو)

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وكالة الانباء الليبية وال

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