“الحويج” يُصدر قرارًا بحظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق

الوطن| رصد

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية، محمد الحويج، القرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.

ونصّ القرار الذي اصدره الحويج وطالعه موقع الوطن في مادته الأولى على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع.

كما ويمنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني .

وأشار القرار في مادته الثانية تتولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على أختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاًللتشريعات النافذة .