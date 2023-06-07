توريد عدد من الآليات الخدمية لميناء المنطقة الحرة مصراتة

قامت إدارة المنطقة الحرة بمصراتة بتوريد عدد 3 رافعات متحركة حديثة ومتطورة ألمانية الصنع تتميز بقدرتها على التعامل مع البضائع العامة والسائبة وتشمل رافعتان بحمولة 24 طنا، ورافعة واحدة بحمولة 20 طنا.

وأكدت إدارة المنطقة الحرة أنها قامت بتوريد عدد 2 زورق إرشاد، و 11 رافعة شوكية، و 6 لواقط، و7 آليات خدمية، حيث إنه من المتوقع أن تسهم هذه الإضافات في تعزيز الإنتاجية في ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، واستمراره كرائد في قطاع الموانئ بليبيا، والتوجه نحو أخذ مكانته الدولية في حوض البحر الأبيض المتوسط كأحد الموانئ الرئيسية.