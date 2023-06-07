طرابلس| بحث استعدادات جامعة السدرة لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم التطبيقية والإنسانية

طرابلس 07 يونيو 2023 (وال) – بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب مع رئيس جامعة خليج السدرة، استعدادات الجامعة لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للعلوم التطبيقية والإنسانية.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي بالفيسبوك، فإن المؤتمر الذي بحثه الطرفان في اجتماع أمس الثلاثاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، سيعقد بعنوان “الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التنمية المحلية والعربية”، والذي سيكون تحت شعار “التداعيات ووسائل المعالجة”. (وال _ طرابلس)

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