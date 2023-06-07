بنغازي| بحث الاحتياجات اللازمة لمطار بنينا الدولي 

بنينا 07 يونيو 2023 (وال) _ بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني، مع مدير مطار بنينا الدولي، السيد عبدالله الشافعي بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وناقش الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، الاحتياجات اللازمة لمطار بنينا الدولي وسير عملية تقديم الخدمات به، كذلك متابعة ومناقشة مشروع إنشاء برج المراقبة الذي تم إقراره في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء، والذي سيتم تجهيزه بأحدث وأجود التقنيات المستخدمة في مجال الملاحة الجوية.

كما أشاد النائب بالمجهودات التي يقوم بها مدير عام المطار والعاملين به، من خلال تنظيم سير العمل وتقديم الخدمات وتسهيلها للمواطنين المغادرين والقادمين، وانتظام الحركة الجوية بمطار بنينا الدولي. (وال _ بنينا)

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