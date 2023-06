البنك الدولي: 85% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام

قال البنك الدولي إنّ الاقتصاد الليبي يُظهر قدرته على الصمود مع أن النمو الاقتصادي غير ثابت، حيث تشير التقديرات إلى أن العام الماضي شهد انكماشاً بنسبة 1.2%.

وأوضح البنك في بيان له، أنّ معدلات البطالة مازالت مرتفعة بأكثر من 19%، وأن أكثر من 85% من السكان يعملون في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.

وشدّد البنك الدولي أنّ ليبيا تواجه تحديات كبيرة، ومع ذلك لديها إمكانيات كبيرة لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية، وهذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة وفق تعبيره.

